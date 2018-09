«Era in piedi sulla balaustra ed è saltata. Ho fatto judo sono riuscito a prenderla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - L’eroe per caso è un piccolo grande uomo che ora ringrazia gli angeli custodi e i suoi allenamenti di judo: fede e muscoli indispensabili per salvare una ragazzina di 17 anni, d’origine tunisina, precipitata nel vuoto. Così giovane ma già provata dai dolori della vita, venerdì sera aveva deciso di farla finita salendo su un ballatoio che passa sopra la pasticceria La Vecchia Ancona, in via Brecce Bianche.Con lei c’era un’amica più piccola che provava a convincerla a desistere. «Dai, per favore, non lo fare». Poi il salto all’indietro, da un’altezza di cinque metri, che probabilmente non le avrebbe lasciato scampo. Ma lì sotto ad attenderla c’era un materasso in carne e ossa, braccia forti che l’hanno afferrata al volo e cullata, quelle di un vicino di casa che l’aveva sentita piangere e si è precipitato in strada per trarla in salvo. Antonio Centomani, operaio napoletano di 40 anni, dal ’98 ad Ancona, padre di due bimbi, non è un colosso, «ma gli allenamenti di judo mi sono serviti - racconta -. Sono un po’ dolorante, ma l’importante è che quella ragazza stia bene. Erano le dieci di sera, ero disteso sul letto quando ho sentito piangere. Pensavo fossero i figli dell’inquilino di sotto, poi ho udito quelle parole: “Non lo fare”».