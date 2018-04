Il piccolo Giacomo fulminato a soli 7 anni da un'appendicite in peritonite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – E’ stata un’appendicite in peritonite a causare la, il bimbo di 7 anni di Camerano.Il piccolo, a casa coi nonni, aveva mostrato difficoltà respiratorie e si era spento malgrado i tentativi disperati di rianimarlo da parte dei soccorritori. L’autopsia, svolta agli Ospedali riuniti dall’equipe del dottor Giorgetti, ha stabilito che il piccolo è morto per uno choc da infezione generalizzata, in particolare di un'appendicite sfociata in peritonite. A quanto si apprende già da alcuni giorni il bambino aveva accusato diversi sintomi tra cui febbre alta, vomito e dolori addominali.