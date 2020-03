Ancona, picchia la moglie sulla sedia a rotelle: anziana salvata alla badante

ANCONA Ha inveito in maniera feroce contro la moglie, relegata su una sedia a rotelle, per poi tentare di picchiarla a mani nude. A frapporsi tra i due coniugi, sventando il peggio, è stata la badante della donna. Per proteggerla, ha subito lei stessa le botte, fortunatamente lievi, impartite dall’uomo. Ma ha fatto di più: in un momento di tregua, è riuscita a chiamare il 113, facendo piombare nell’appartamento le Volanti della questura.

Il padrone di casa, un 78enne anconetano, è stato allontanato e denunciato per maltrattamenti in famiglia. La moglie, 76 anni, ha raccontato ai poliziotti di violenze pregresse, continuate nel tempo nonostante l’aggravamento dei suoi problemi di salute. Alla fine, non ha potuto far altro che denunciare il coniuge. Il gip ha anche immediatamente stabilito per l’aggressore il divieto di avvicinamento alla vittima. L’uomo è andato a vivere in un’altra casa, sempre di sua proprietà.



