ANCONA La vita quotidiana in casa sarebbe diventata un inferno, con le giornate passate in balia dell’umore del figlio, dedito all’uso di droga. Ci sarebbero state violenze, insulti e minacce. L’exploit nel marzo del 2019, quando il 45enne anconetano si sarebbe accanito contro la mamma, picchiandola e stringendole attorno al collo il cavo del caricabatterie del telefono. Solo grazie all’arrivo dei carabinieri si era potuta evitare la tragedia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fugge di casa e si rifugia in un liceo, i familiari aggrediscono i carabinieri



Le accuse

Per quel fatto, l’uomo è finito a processo davanti al collegio penale per il reato di tentato omicidio. Deve anche rispondere di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Parte offesa è l’anziana mamma, 75 anni. Nel frattempo che si arrivasse al processo, la donna ha ritirato la querela nei confronti del figlio: le divergenze sarebbero state superate, così come il periodo burrascoso trascorso nel 2019. Tanto che i due convivono in un appartamento del centro cittadino. Il processo va comunque avanti d’ufficio. Ieri sono stati ascoltati tre testimoni, tra cui il carabiniere del Norm che aveva gestito l’intervento nel marzo del 2019, concluso con l’arresto del 45enne e il suo trasferimento a Montacuto. In quell’occasione, erano stati i vicini di casa a chiamare il 112, dopo aver sentito le urla disperate provenire dall’appartamento dell’anziana. Arrivati sul posto, i carabinieri avevano trovato un’abitazione a soqquadro: niente era più in ordine. L’anziana era sconvolta e presentava delle ecchimosi su braccia e gambe. Non era voluta andare al pronto soccorso. Ma aveva raccontato che quello non era l’unico episodio di prevaricazione subito.

I motivi? Futili e talvolta legati ai soldi. La procura contesta il tentato omicidio perché il 45enne avrebbe stretto attorno al collo della donna il cavo del caricabatterie. «Nel mio studio venivano sempre insieme, non ho mai notato nulla di insolito o di violento da parte dell’imputato» ha detto ieri il medico di base che seguiva madre e figlio. Il 45enne è assistito dall’avvocato Riccardo Somma, a gennaio la prossima udienza.