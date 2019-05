Picchia la compagna incinta e poi scompare la polizia lo cerca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era agitata e molto provata quando si è presentata in questura per chiedere aiuto. «Il mio compagno mi ha picchiata ed è scappato» si è sfogata, in lacrime. Aggiungendo un dettaglio non di poco conto: aspetta un bambino e quell’uomo che le avrebbe messo le mani addosso presto diventerà padre. La donna, una trentenne di origini nigeriane, fortunatamente sta bene, così come la creatura che porta in grembo: tutti gli accertamenti medici, svolti prima al pronto soccorso di Torrette e poi nella clinica ginecologica del Salesi, hanno escluso complicazioni.Ma ora è spaventata dall’idea di portare avanti da sola la gravidanza ed è preoccupata che il padre di suo figlio possa ricomparire e picchiarla di nuovo. Indaga la polizia sui maltrattamenti che avrebbe subito la nigeriana che venerdì pomeriggio si è presentata in questura per raccontare il suo incubo. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, per una serie di ragioni: intanto, per la difficoltà della donna nell’esprimersi in italiano e poi per il suo stato psicologico decisamente turbato.Era sotto choc e agitatissima quando ha cominciato ad aprirsi ai poliziotti, mostrando i lividi e le escoriazioni sulle braccia, a suo dire provocate al culmine di un litigio per futili motivi dal compagno connazionale, con cui avrebbe una relazione non stabile. Ma la sua preoccupazione era tutta per la creatura che porta in grembo.