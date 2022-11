Ancona, moglie e marito investiti da un'auto mentre attraversano la strada: in ospedale per accertamenti

ANCONA - Moglie e marito investiti da un'auto in piazza Ugo Bassi ad Ancona: sono stati trasportati in ospedale per accertamenti con un codice di media gravità. L'investimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in una zona molto trafficata dopo il tramonto: la dinamica è al vaglio della polizia municipale, mentre sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla e un'automedica del 118 per soccorrere la coppia. I feriti sono moglie e marito di 47 e 49 anni di origini pakistana. Secondo le prime informazione sono stati investiti da un'auto mentre stavano attraversando la strada.