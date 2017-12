Chiude dopo 52 anni l’edicola di piazza Roma Oggi il saluto ai clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Piazza Roma da domani sarà un po’ più vuota. Rosilde Sorci ed Eugenio Tiranti, gestori dell’edicola all’intersezione con corso Mazzini, hanno infatti deciso di chiudere l’attività. Un addio dopo 52 anni tra giornali e riviste, un lavoro cambiato così come è cambiato dal 1965 in poi piazza Roma e il centro del capoluogo. «Piazza Roma? Un tempo si lavorava molto bene e anche l’ambiente era molto tranquillo - affermano i coniugi, impegnati anche ieri nella normale attività e nel disbrigo delle pratiche in vista della chiusura - Poi ultimamente c’era stato il periodo delle baby gang. Ma per fortuna sono stati fatti controlli più serrati dalle forze dell’ordine e ora la situazione è tornata alla normalità».L’edicola da lunedì tornerà nella disponibilità del Comune, proprietario del locale, che dovrà decidere se affidarne la gestione con un nuovo bando oppure smontare la struttura. Mentre Eugenio e Rosilde si godranno la pensione dopo tanti anni di lavoro.