ANCONA - Un piccolo passo avanti per il futuro di piazza della Repubblica. Ma il restyling è ancora sul piano delle ipotesi. In particolare due sul tema della viabilità. Infatti ieri mattina il consulente al decoro urbano, l’architetto Riccardo Picciafuoco, ha incontrato il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ai quali ha presentato le linee di indirizzo per la riqualificazione dell’area compresa tra il teatro delle Muse e la chiesa del Santissimi Sacramento.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ancona, territorio pattugliato prima delle Festività: scatta un foglio di via di due anni per un uomo

Le soluzioni

La novità più consistente riguarda la circolazione. In tutto due le soluzioni prospettate da Picciafuoco: in entrambe le auto provenienti da via Gramsci dovranno proseguire lungo via Sacramento per immettersi su piazza Kennedy. «Ma in un caso il tracciato effettua una piccola ansa per lasciare spazio ai tavolini del bar - spiega Tombolini -, mentre nell’altro l’ansa è ancora più ampia e attraversa lo spartitraffico nella parte bassa». Questo per lasciare comunque libera l’area antistante le Muse «dando vita ad una piazza ai piedi del Teatro» sottolinea Tombolini. Altra novità: «Le auto provenienti da via XXIX Settembre dovranno proseguire lungo via della Loggia» aggiunge l’assessore che però specifica: «Siamo ancora sul piano delle ipotesi che dovranno essere valutate in seconda battuta dalla Giunta e poi dalle associazioni di categoria». Gli altri cambiamenti: «Via la pensilina dei taxi - spiega Silvetti - e il cassonetto Igenio per la raccolta dei rifiuti». «I taxi dovrebbero an dare sugli stalli attualmente dedicati ai residenti proprio di fronte l’ingresso della chiesa del Santissimo Sacramento» puntualizza Tombolini.

Gli interventi

Questi sono tutti interventi che Silvetti definisce «a costo zero - afferma - e che, una volta raggiunta la condivisione in maggioranza e con gli operatori, possono essere messi in atto entro il 2024». Poi ci sono, invece, le opere più impattanti e su cui il Comune dovrà prevedere un impegno di spesa e risorse dedicate. Come ad esempio il rifacimento della pavimentazione che oggi non è altro che un mix indecoroso di buche, asfalto ammalorato e vecchi sampietrini rovinati dal tempo. «Vorremmo dare una continuità con la pavimentazione di via della Loggia - sottolinea il sindaco - dove andremo a proteggere il camminamento pedonale lato teatro proseguendo con la fila di paletti».

Gli step

Sulla carta le linee di indirizzo del consulente Picciafuoco ci sono. Ma il restyling, va detto, è ancora in alto mare. Intanto, come annunciato dalla stessa Amministrazione, dovrà essere indetto il concorso di idee rivolto agli studi professionali per la realizzazione del progetto. Ciò presuppone ulteriori passaggi burocratici. Poi ci sono quelli di tipo politico: Giunte, commissioni, consigli comunali. Pensare oggi ad un cronoprogramma è impossibile, lo sa anche il sindaco che sull’illustrazione di ieri ribadisce che si tratti di un «impianto molto teorico». Gli unici step certi che sono previsti da qui ai prossimi mesi è la discussione in Giunta delle ipotesi, l’allargamento alla maggioranza e poi alle associazioni di categoria. E intanto piazza della Repubblica continua ad ingolfarsi.