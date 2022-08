ANCONA - Via le transenne anche in piazza del Crocifisso. Dopo la parte centrale di via XXIX Settembre (ri)consegnato al quartiere Archi una parte vitale del rione. A collaudare le nuove panchine, inserite nella nuova pavimentazione e alberature, anche l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, che ha voluto toccare con mano l’effetto del lifting di quest’area inserita nei cantieri del Bando periferie.

APPROFONDIMENTI L'INAGURAZIONE Spaccio, alcol e rissa nel cantiere fino all'ultimo: fuggi fuggi all'arrivo della Polizia

«Ho parlato con delle signore sedute sulle panchine ed alcuni negozianti tutti soddisfattissimi. La piazza l’hanno definita proprio bella - sottolinea l’assessore Manarini - Ora speriamo che ci sia rispetto per il lavoro svolto e che il bello possa richiamare altro bello così da allontanare il degrado. Noi abbiamo fatto la nostra parte concretizzando i progetti nonostante gli ostacoli incontrati in tutto il periodo dei lavori, dal Covid alla difficoltà nel reperire i materiali». La rinnovata piazza del Crocifisso (budget 800mila euro) sarà inaugurata ufficialmente nelle prossime settimane, intanto si continua a lavorare in via Marconi sia lato Archi che lato mare. «L’intervento sui portici si sta concludendo, la metà dell’ultimo isolato direzione centro sarà sistemato a cura del condominio con il Bonus 110% - afferma Manarini - I lavori per il nuovo marciapiede lato ferrovia dovrebbero concludersi ad ottobre». L’attività andrà avanti anche in via XXIX Settembre nelle aree di Porta Pia e statua di Traiano. «Saranno poi installati i nuovi pali dell’illuminazione del waterfront - afferma Manarini - E nell’occasione sarà rifatta la pavimentazione, dove ora c’è ancora la pista ciclabile che avevano realizzato in maniera provvisoria, per una valorizzazione complessiva di questa passeggiata dove saranno installate anche nuove panchine».

Le critiche

A proposito di panchine arrivano le prime critiche per quelle di legno in piazza del Crocifisso. «Sono troppo basse e troppo leggere - afferma Loretta Boni, portavoce di Altra Idea di Città, dopo un sopralluogo - quei cubi bianchi lasciati qua e là oltre ad essere pericolosi sono davvero improponibili per la seduta dei nostri anziani. Non ci sono cestini per i rifiuti, c’è una incomprensibile rastrelliera per 7 bici non di più, le radici dei platani già brutalizzate durante i lavori sono lasciate senza alcuna protezione come invece inizialmente previsto, un pavimento di materiale bianco impossibile da mantenere tale e che già adesso risulta macchiato e sporco. Per realizzare la nuova piazzetta il bando periferia aveva stabilito la cifra di 800 mila euro, la gara fu vinta con un ribasso fino a 500mila euro. Le vecchie panchine di bellissimo marmo solido e funzionale non si sa che fine hanno fatto e per realizzare un progetto di questo tipo sono stati tagliati due bellissimi platani sani davanti alla chiesa. Per una piazza ritornata fruibile dopo quasi due anni di lavori si materializza lo spauracchio per le future manutenzioni necessarie e costanti, visto che questa Amministrazione comunale dedica alle manutenzione scarsissime risorse».