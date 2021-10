Piazza Cavour, ruota panoramica aperta dal 22 ottobre. Il montaggio iniziato ieri sera, ecco fino a quando sarà in funzione

ANCONA - Detto, fatto. La maxi ruota panoramica torna in piazza Cavour. Sono iniziati ieri i lavori di montaggio della struttura la cui presenza era stata indicata già da questo mese nel bando per l’assegnazione degli spazi in vista delle feste di Natale. Dopo un anno di stop per la pandemia, l’Ancona Eye sarà operativa dal 22 ottobre al 23 gennaio.

Parte dunque di fatto la preparazione del programma di eventi per le festività 2021-22, che vedrà anche la sistemazione, sempre in piazza Cavour (lato palazzo ex Ferrovie) della pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre nel canalone potranno essere sistemate cinque attrazioni. In piazza Pertini troveranno invece spazio tre attrazioni medio/piccole (rotonda a tiri vari, music express e miniottovolante). Le luminarie dovranno invece installate entro domenica 21 novembre mentre il giorno successivo sarà effettuato il collaudo.



«Con questo primo allestimento - afferma il sindaco Valeria Mancinelli - ricominciamo a respirare la normalità nel nostro centro di Ancona, con particolare attenzione ai residenti e soprattutto alle attività commerciali, che hanno bisogno che le persone tornino sempre più numerose, ovviamente nel rispetto delle regole vigenti di sicurezza sanitaria. Proprio a questa rinascita e a questo rilancio stiamo pensando con la progettazione delle iniziative per le prossime festività. Vogliamo riproporre quel clima e quell’atmosfera natalizia che in molti, anche fuori dalla nostra città hanno conosciuto e apprezzato negli anni passati».



La grande ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, il prezzo del biglietto è di 6 euro per gli adulti e 4 per i bambini fino a 10 anni. Gratis per i più piccoli fino ai 2 anni. Alta 40 metri, con 21 cabine e una capienza di 127 persone, più una cabina gratuita esclusivamente per disabili, la ruota panoramica brillerà con 15 mila punti luce a tecnologia led pixel e numerosissime evoluzioni di colore.

