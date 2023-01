ANCONA Scatteranno a giorni le demolizioni in piazza d’Armi: un passo concreto verso il nuovo mercato del Piano, atteso da una vita. Ma la prima pietra miliare di un’opera destinata a cambiare il look del quartiere più popoloso della città è accompagnata dalle polemiche, alimentate ieri in consiglio comunale da Marco Ausili (FdI) che accusa la giunta di aver annunciato il maxi progetto senza adeguati finanziamenti, mentre perde di vista i problemi quotidiani che ogni giorno gli operatori dell’attuale mercato coperto devono affrontare.



L’affondo



«La situazione di degrado è totale, basti vedere come sono ridotti i bagni - ha attaccato il consigliere comunale e regionale -. La verità è che non avete idea di come finanziare questo progetto faraonico e fantasmatico annunciato già nel 2019: un’opera che costerà 15 milioni di euro, ma per la quale non c’è un briciolo di risorse impegnate, se non 500mila euro». Ma l’affondo non è finito qui. «Avete caricato i mutui sulle spalle delle amministrazioni che verranno, legando le mani ai futuri sindaci - ha aggiunto Ausili -. Senza aspettare fantomatici progetti, è fondamentale intanto ristabilire da subito una situazione all’altezza del valore storico di questo mercato e dell’area in oggetto, sia per gli operatori sia per i clienti».



Non sono mancati momenti di tensione nell’aula della Mole, mentre a fatica l’assessore Paolo Manarini riusciva a delineare il quadro degli interventi. «L’abbiamo detto e ridetto: l’importo previsto è di 15.052.450 euro per l’intero intervento su piazza d’Armi - ha spiegato -, suddiviso in quattro lotti funzionali». Nel dettaglio: il primo da 7 milioni e 348mila euro, il secondo da 5 milioni e 773mila euro, il terzo da 1,2 milioni e l’ultimo da circa 700mila euro. «Per il primo lotto c’è un finanziamento certo con mutuo, riportato nel piano delle opere pubbliche 2023 - ha ricordato Manarini -. Prevede la ricostruzione del mercato attuale nell’area dell’ex campo sportivo». E per tutto il resto? «Gli altri interventi pluriennali andranno iscritti nelle successive programmazioni delle opere pubbliche, cosa che adesso non si può fare per ovvie ragioni».



I lavori



Polemiche a parte, stanno per scattare le prime demolizioni, coperte con un finanziamento a sé: un intervento complessivo da 216mila euro per abbattere i fabbricati compresi nel primo stralcio (lotto B1), nell’area del sistema di Tpl. I lavori sono stati affidati alla ditta Stema srl per 67.735 euro. «Qui ricaveremo i parcheggi che verranno meno con la futura realizzazione del mercato, in modo da garantire la normale accessibilità all’area - ha evidenziato Manarini -. Nel frattempo, è stato approvato il progetto definitivo per il primo lotto e poi proseguiremo con l’appalto dei lavori, per i quali chiederemo il mutuo a giorni». Il restyling del mercato, invocato da residenti e commercianti, per la giunta Mancinelli ha un ruolo cruciale per dare nuova vita al quartiere del Piano. Il mercato indoor da 2000 mq, che sarà realizzato con una struttura modulare in acciaio, sarà diviso in tre macro settori: lo spazio destinato ai produttori agricoli, quello dedicato ai generi vari alimentari e le pescherie. Quindi verrà realizzato un edificio per ospitare un ristorante, un bar e servizi commerciali. Gli altri lotti prevedono la riqualificazione dell’intera piazza, da vivere 7 giorni su 7, con panchine, giochi e verde, oltre a 560 posti auto (più 133 per la Marina) e una rivisitazione completa della viabilità, con un nuovo capolinea dei bus. I tempi? Il Comune ipotizza 6 mesi per le demolizioni, 2 anni e mezzo per il primo lotto da 7,3 milioni, mentre per i locali commerciali e la piazza principale con le aree esterne ci vorranno 2 anni. Altri 12 mesi, infine, serviranno per la sistemazione dei parcheggi.