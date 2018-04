Nel condominio piantagione di marijuana con le istruzioni e "contabilità" dello spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Hanno trovato tracce di stupefacente nell’auto che stavano controllando, ed andando a casa del 31enne, i finanzieri hanno trovato una piantagione di marijuana nel condominio, completa di istruzioni, un “diario di bordo” sulla coltivazione e fogli con la “contabilità” dello spaccio.Nel corso dell’ispezione dell’automezzo, eseguito con l’ausilio di unità cinofila del Corpo, sono state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti che hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti anche presso l’abitazione del soggetto, in via Colle Verde.Una volta entrati in casa i militari si sono imbattuti in una vera e propria coltivazione domestica di piante di marijuana, ricavata nel sottotetto di pertinenza dell’appartamento: una serra con tanto di illuminazione, riscaldamento, ventilazione ed irrigazione ad avanzata tecnologia, all’interno della quale le piante crescevano rigogliose e velocemente.L’attività eseguita ha consentito di sottoporre a sequestro 5 piante di marijuana alte circa 180 cm ciascuna, alcuni grammi di hascisc, semi di cannabis, un bilancino di precisione, alcune guide e strumentazione varia per la coltivazione delle piante, un telefonino ed un pc. Oltre ad alcuni fogli con il “diario botanico” e la rendicontazione dello spaccio. Il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Ancona in attesa del processo.