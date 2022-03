ANCONA - Ubriachi al Piano: denunciati per la legge e multati per l'ordinanza. Uno dei due ha tanti precedenti: espulso. Nella giornata di ieri le volanti hanno individuato e controllato due cittadini rumeni, già noti alle forze dell’ordine, con precedenti di polizia, che stavano recando disturbo ai residenti. i due sono stati denunciati per ubriachezza molesta; nei loro confronti è stata anche elevata la sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza della sindaca di Ancona. Al termine del controllo uno dei due cittadini di nazionalità rumena, è risultato essere residente a Rimini, e già segnalato per guida in stato di ebbrezza, violenza sessuale aggravata, arrestato per flagranza di furto di autovettura, il quale non riusciva a dare motivazioni reali circa la sua permanenza nel territorio del capoluogo. Per questo è stato emesso un foglio di via per tre anni.

