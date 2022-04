Emergenza al Piano per un'altra aggressione: clochard trovato in una maschera di sangue

ANCONA - Lo hanno trovato in piazza d’Armi con una ferita al viso e una contusione al polso. «Sono stato picchiato da un mio connazionale», sarebbe riuscito a dire ai soccorritori in un italiano stentato prima di raggiungere il pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto alle cure del caso. L’allarme è scattato nel cuore del Piano domenica pomeriggio.

Il soccorso

Ad essere portato in ospedale a bordo di un’ambulanza della Croce Gialla è stato un 36enne originario del Ghana, senza fissa dimora che spesso si sarebbe ritrovato a dormire per strada. Stando alle sue parole, sarebbe stato aggredito da un suo connazionale senza un preciso motivo mentre i due si trovano a piazza d’Armi. Prima ci sarebbero stati alcuni strattonamenti, poi dei colpi al volto che hanno stordito il 36enne. L’uomo ferito è stato condotto a Torrette con un codice di media gravità. Il Piano è uno dei quartieri finiti al centro dei controlli che i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno operato nel corso dell’intero weekend.

I controlli

Nel mirino dei pattugliamenti anche la zona degli Archi e delle Brecce Bianche, senza dimenticare il centro cittadino. I servizi hanno consentito ai carabinieri coordinati dal capitano Manuel Romanelli di controllare complessivamente 231 persone e 129 autoveicoli. Tre persone sono state denunciate - responsabili a vario titolo di guida senza patente e guida sotto l’effetto di alcol – e due segnalate agli uffici della Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. In particolare, gli uomini dell’Arma hanno denunciato un 40enne originario del Perù che è stato fermato mentre era alla guida della propria vettura, una Renault Clio, lungo via De Gasperi. L’uomo, che presentava condizioni psicofisiche alterate, è stato sottoposto all’accertamento dell’etilometro. L’esito è stato positivo, in quanto il conducente aveva un tasso alcolemico di 2.27 g/l nel sangue, più del quadruplo di quello consentito. Stessa sorte della denuncia per guida in stato d’ebbrezza, che prevede anche il ritiro della patente, è toccata ad un 40enne anconetano, controllato dai carabinieri alla guida della propria Bmw mentre procedeva lungo l’Asse nord-sud: il tasso rilevato, in questo caso, è stato di 1.2 g/l e anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida. Ancora controlli: un 20enne è stato poi denunciato dai carabinieri perché sorpreso a circolare in zona Brecce Bianche in sella ad un ciclomotore - risultato pure privo di copertura assicurativa - nonostante fosse sprovvisto della patente apposita. Per il giovane è scattata dunque la denuncia poiché recidivo nell’infrazione e il suo mezzo è stato posto sotto sequestro.

Gli stupefacenti

Due ragazzi, di 19 e 21 anni, sono stati infine segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti: sottoposti a controllo e perquisizione personale in due diverse circostanze, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 5 e 2 grammi di hashish. La sostanza illecita è stata posto sotto sequestro dai militari operanti.

