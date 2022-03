Controlli al Piano, confusa alla guida e con la coca in tasca rifiuta il test: denunciata, auto sequestrata e patente sospesa

ANCONA - Controlli al Piano, confusa alla guida e con la cocaina in tasca rifiuta il test: denunciata, auto sequestrata e patente sospesa. È successo al Piano nel corso della campagna della Polizia per garantire la sicurezza urbana. I poliziotti hanno fermato, in Piazza d’Armi, un’autovettura condotta da una donna di circa 40 anni, che appariva in forte stato di agitazione, irrequieta e scarsamente attenta. Su posto si faceva quindi intervenire la squadra Cinofili che procedendo all’ispezione del veicolo, rinveniva all’interno della borsa della stessa, 0,30 g di cocaina.

Poiché la donna continuava ad apparire agitata veniva richiesto l’intervento di personale del 118, che giunto sul posto, provvedeva a portarla in Ospedale per le cure del caso. La quarantenne, residente a Jesi, veniva indagata in stato di libertà per essersi rifiutata di farsi sottoporre all’esame tossicologico, con conseguente sequestro dell’automezzo. Alla stessa veniva inoltre ritirata la patente ai fini della sospensione, nonché segnalata.

