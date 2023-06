Ancona, choc al Piano, 30enne trovato sanguinante: «Preso a bastonate in testa»

ANCONA - Choc al Piano, dove nella notte un uomo, trovato sanguinante in strada, è stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla.

Il primo allarme è scattato introno alle 3 in via Persiani, ma gli operatori non hanno trovato nessuno. Pochi minti dopo, nuovo allarme da via Fiorini: qui gli operatori hanno trovato un 30enne straniero a terra e ferito, che ha riferito di esser stato aggredito a colpi di bastone in testa. È stato portato in ospedale a Torrette, sul caso indaga la Polizia.