Pezzi di marmo si staccano dal palazzo ad Ancona: commerciante colpito in pieno mentre apre il negozio. Corsa in ospedale LE FOTO

ANCONA - Apre il negozio di alimentari e mentre sta per tirare su la serranda una pioggia di calcinacci lo centra in pieno. Pezzi di marmo pesanti che si sono staccati dal palazzo in via Marconi ad Ancona, proprio di fronte al palazzo delle Poste, e che lo hanno colpito all'improvviso, facendono anche cadere a terra.

Vistosamente ferito, l'uomo - un 49enne originario del Bangladesh - è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla a Torrette con un codice di media gravità.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area - che è stata ovviamente transennata - e la polizia municipale per il rilievi di rito.