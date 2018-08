Pestato dagli usurai: «Paga i debiti o non vedrai mai più tuo figlio»

di Stefano Rispoli

ANCONA - «Paga o non vedrai più tuo figlio». Il clima intimidatorio aveva raggiunto l’apice quando la coppia di aguzzini ha minacciato la vittima di sequestrare il figlio di 13 anni. Facevano sul serio e probabilmente si sarebbero spinti a tanto: ne sono sicuri i carabinieri che li hanno arrestati nel momento in cui hanno pestato a sangue il debitore, in pieno giorno, in una strada trafficata della Baraccola, mentre le auto sfrecciavano e la gente entrava e usciva da un vicino bar.In manette sono finiti un 48enne (G.M.) e un 57enne (R.G.), anconetani e con una sfilza di precedenti. Uno disoccupato, l’altro dipendente di una ditta di trasporti, avevano attirato nella loro rete un 40enne anconetano, senza lavoro, separato e con un figlio da crescere, benché viva con la madre.