Pestato davanti a scuola â€‹per vendetta: «Quel ragazzo rom è un bullo»

ANCONA - Volevano vendicarsi dei soprusi subiti dal bullo rom. Così hanno organizzato una spedizione punitiva.Poi se ne sono andati via in autobus. Non pensavano che, scesi al capolinea della stazione, ci sarebbe stata la polizia ad aspettarli. Si fa più chiaro il quadro dell’aggressione al diciottenne rom, avvenuta lunedì fuori dall’istituto superiore Podesti-Calzecchi Onesti. I quattro ragazzi asiatici, protagonisti di un raid da Bronx, verranno ascoltati oggi dal gip, assistiti dagli avvocati Simone Matraxia e Andrea Rossolini.Tre sono rinchiusi a Montacuto (hanno tutti 21 anni, uno è indiano, gli altri pakistani, residenti ad Ancona), il quarto è ai domiciliari perché non ha ancora 17 anni e frequenta la scuola di Passo Varano.