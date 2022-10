ANCONA - Adesso hanno un nome e rischiano una denuncia i baby violenti che hanno accerchiato e picchiato una ragazzina di soli 14 anni domenica scorsa in piazza Roma, nel clou dello struscio pomeridiano. Le telecamere di videosorveglianza, ma soprattutto le testimonianze, avrebbero consentito alla polizia, che indaga sull’episodio, di riconoscere i quattro aggressori, tutti giovanissimi.

Tra loro, c’è anche una femmina. Ora gli investigatori sono impegnati a completare l’informativa da consegnare alla Procura dei minorenni di Ancona che procederà con l’indagine, al termine della quale i bulli potrebbero essere denunciati per lesioni.



La ricostruzione



I contorni della vicenda sono ancora poco chiari per il riserbo degli inquirenti: ma stando agli elementi che è stato possibile ricostruire, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva ai danni della quattordicenne. Una sorta di regolamento dei conti per vecchie ruggini. Insomma, quelli del branco volevano fargliela pagare per un presunto torto subito. Così, quando i quattro bulli l’hanno incrociata lungo corso Garibaldi mentre passeggiava in compagnia di un’amica, l’hanno avvicinata, le hanno detto qualcosa e poi l’hanno colpita, noncuranti della presenza di molte persone che, domenica pomeriggio, affollavano il centro. Prima l’avrebbero spintonata, facendola cadere a terra. Poi si sarebbero avventati su di lei per rifilarle ceffoni e calci. A porre fine al pestaggio ci ha pensato un passante, intervenuto per allontanare i baby bulli che si sono allontanati di corsa, prima dell’arrivo della polizia.

La ragazzina in un primo momento è stata soccorsa dall’amica, che ha fatto quel che ha potuto. Poi sono arrivati i genitori a soccorrere la quattordicenne che, in lacrime e sotto choc, è stata riportata a casa e poi al pronto soccorso per essere medicata. Per fortuna, le ferite riportate non sono preoccupanti, ma la ragazzina è comprensibilmente molto provata per quanto ha vissuto.