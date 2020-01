ANCONA - Un altro grave incidente sulle strade della provincia di Ancona. Pochi minuti prima delle 19,30 un uomo di 60-65 anni è stato investito in via Conca davanti all'ospedale di Torrette. Immediati i soccorsi con l'intervento della Croce Gialla, le condizioni dell'uomo sono molto gravi. Sul posto anche la polizia locale.



