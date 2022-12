Perseguitava la madre in Liguria, trovato ed arrestato ad Ancona: termina la fuga di un 28enne

ANCONA- Durante un controllo ad un veicolo sospetto lungo via Flaminia ad Ancona, nelle scorse ore gli agenti di Polizia hanno scoperto che uno dei tre occupanti, un 28enne proveniente da La Spezia, aveva pendente un ordine di carcerazione per il reato di atti persecutori commessi nei confronti della madre, in Liguria.

Il trasporto a Montacuto

I poliziotti lo hanno accompagnato in Questura per gli atti richiesti e per dare immediata esecuzione del provvedimento. Dopo essere stato sottoposto ai rilievi, infatti, il 28enne è stato condotto nel carcere di Montacuto.