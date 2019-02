Perseguita la compagna del suo ex e le danneggia l'auto: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Ferita da una relazione finita male, non cerca di riallacciare i rapporti con l’ex, ma pensa bene di mettere in atto una vendetta. Iniziando non a perseguitare lui, bensì la sua nuova compagna. In poco più di un anno, la donna sarebbe stata bersagliata da telefonate anonime e vandalismi inflitti alla sua abitazione e all’auto. Un ritorsione applicata per via indiretta. La spirale di atti persecutori è finita venerdì sera, quando la stalker – una 52enne residente a Numana – è stata arrestata dalla Squadra Mobile dorica. Aveva appena terminato di distruggere un tergicristallo e uno specchietto della vettura della rivale. L’arresto è stato convalidato: non potrà più avvicinarsi alla rivale.