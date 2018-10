I periti: «Pinti trasmesse l'Hiv alla compagna morta e alla fidanzata»

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Fine delle strampalate teorie negazioniste. Fine delle ignobili messiscene con cui fino all’ultimo, riprendendosi in un videomessaggio mentre si sottoponeva a un test dell’Hiv con un kit da farmacia, cercava di convincere la sua ultima fidanzata che poteva stare tranquilla, che non rischiava il contagio nonostante i rapporti sessuali non protetti. Anche se già da tempo non gli credeva più nessuno, Claudio Pinti adesso non ha più appigli per arrampicarsi con le sue menzogne. Le conclusioni della perizia medico legale firmata dall’infettivologa Cristina Mussini, del Policlinico di Modena, e dalla professoressa Francesca Ceccherini-Silberstein, virologa dell’Università di Tor Vergata, non lascia dubbi sul fatto che sia lui l’untore che ha trasmesso il virus alle due donne con cui aveva avuto una relazione ufficiale.