Ancona, peripezie con l'auto: operaio denunciato per guida in stato di ebbrezza

ANCONA - Continua senza sosta l’opera di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 48 ore, hanno rafforzato il dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Ancona, effettuando una serie di mirati controlli sia per contrastare la commissione dei reati in genere oltre che per assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, attuata con un massiccio dispiego di 17 pattuglie, ha consentito di deferire alla Procura della Repubblica di Ancona un operaio 30 enne di origini romane sorpreso - nella notte - in Piazza della Repubblica alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 2,39 g/l. La segnalazione è pervenuta ai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm da alcuni cittadini che sostavano nei pressi del Teatro delle Muse poiché precedentemente avevano visto un veicolo sgommare ed effettuare una guida pericolosa in pieno centro abitato.

L’autovettura veniva prontamente intercettata dopo pochi minuti e il conducente sottoposto ad controllo scendeva dal veicolo con una mazza da golf verosimilmente allo scopo di incutere timore e si dirigeva verso alcuni passanti pertanto veniva prontamente fermato dai militari, identificato e sottoposto a una perquisizione personale.

Nel corso delle operazioni mostrava una chiara sintomatologia riconducibile ad abuso di bevande alcoliche e successivamente sottoposto ad accertamento con etilometro risultava avere un tasso superiore di oltre quattro volte il limite consentito. Per tale ragione l’autovettura di proprietà del trentenne è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto dalla Prefettura di Ancona.

Nell’ambito del controllo straordinario è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ancona anche un giovane 23 enne anconetano sorpreso nella notte in via Flaminia alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa e senza aver mai conseguito la patente di guida, lo stesso peraltro nel mese di marzo era già stato sanzionato dalla polizia locale di Ancona per la medesima violazione.



Nel medesimo contesto sono stati identificati 213 persone, controllati 167 veicoli, eseguita una perquisizione personale e veicolare ed elevate diverse contravvenzioni ai sensi del codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Nello specifico sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa mille euro.



