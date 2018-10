Perde il controllo dell'auto e finisce contro un'altra macchina: caos traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro alla fine dell'asse attrezzato di via Mattei con la Passat di una famiglia tedesca con il conducente che ha perso il controllo finendo contro un'altra macchina in un incidente che ha visto coinvolti altre tre vetture. Solo ferite lievi, tutti hanno rifiutato i controlli, sul posto i vigili urbani che hanno gestito la viabilità con il traffico che in un'ora di punta ha subito rallentamenti.