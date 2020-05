Perde il controllo dell'auto che si schianta contro due macchine in sosta: un ragazzo e una ragazza portati in ospedale

ANCONA - Paura e trambusto intorno alle 17,45 in piazzale Europa dove il conducente di una Punto per cause da accertare ha perso il controllo del proprio mezzo che si è schiantato contro due auto - una Golf e una Twingo - in sosta. Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Gialla, i vigili del fuoco e anche la polizia muncipale che ha gestito il traffico con un trentenne e una ragazza portati all'ospedale di Torrette per i controlli del caso anche se loro condizioni non destano preoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA