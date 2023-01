Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una in sosta: gruppo di stranieri lo estrae dalle lamiere

ANCONA - Era alla guida della sua Panda proprio durante la grandinata intorno alle 12,45 quando probabilmente per paura o a causa di una distrazione ha perso lungo corso via XXV Aprile il controllo della macchina che è andata a scontrarsi su un'auto in sosta per poi ribaltarsi. Impaurito un gruppo di stranieri ha aiutato l'uomo di 65 anni ad uscire dalla Panda poi sempre loro hanno rimesso a posto la macchina. Sul posto oltre alla Croce Gialla e l'automedica c he hanno portato l'uomo all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità anche la polizia muncipale.