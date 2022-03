Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: ferita una donna

ANCONA - Ha perso il controllo della propria auto e si è schiantata contro un palo: paura per una donna di 46 anni questo pomeriggio in via della Montagnola di fronte alla caserma dei carabinieri. Il primo intervento proprio dei carabinieri quindi sul posto anche la Croce Gialla che ha portato la donna all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. Presente anche per i rilievi di legge la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 19:49

