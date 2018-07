Pensionato aggredito per un parcheggio: la figlia lancia un appello su Fb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Preso a pugni per un parcheggio al Centro Mirum, la figlia lancia un appello su Facebook: «Chiedo a chiunque abbia assistito all’aggressione ed è in possesso di informazioni rilevanti sull’aggressore di farsi avanti. Farò di tutto per scovare quel vigliacco che ha ridotto un anziano in quel modo». Così scrive la figlia del 72enne (G. G.) che sabato scorso, attorno alle 19, è stato avvicinato, insultato e poi colpito con un cazzotto al volto da uno sconosciuto che lo accusava di aver posteggiato male la sua Fiat Punto nel parcheggio del Centro Mirum. Indagano le Volanti, ma non ci sono immagini delle telecamere e tutto si basa sulla testimonianza di una donna che ha annotato parte della targa dell’auto (guidata da una donna) con cui l’aggressore si è dileguato e ne ha fornito un identikit: 50 anni, alto 1,65, capelli corti e scuri, inflessione anconetana, vestito con polo azzurra e pantaloncini corti. Il pensionato, soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa, ieri si è sottoposto a un intervento per ricomporre le fratture al volto e non è stato ancora dimesso.