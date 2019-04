Pendolare dello spaccio preso alla stazione con l'eroina in tasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dalla zona di Offida a Jesi per rifornirsi di eroina. È terminato nel peggiore dei modi il viaggio intrapreso lunedì da un tunisino di 31 anni, clandestino e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza alla stazione di Ancona in possesso di 36 grammi di eroina. È stato bloccato dai militari mentre stava attendendo il treno che l’avrebbe riportato nell’Ascolano dopo la “gita” fatta nella provincia dorica. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per il 31enne il divieto di ingresso nella provincia dorica.