​Pedopornografia, sicurezza online e truffe sul web: numeri incoraggianti per la Polizia Postale di Ancona

ANCONA- Tempo di bilanci per la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ancona impegnata nel 2022 nella prevenzione e contrasto di pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle politiche relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali.

LEGGI ANCHE: Ancona, stretta sul territorio: intensificati i controlli nella zona Piano-Stazione. Segnalato un 30enne irregolare

I dati

La Squadra di contrasto alla pedopornografia online ha monitorato 166 spazi web rilevandone 25 con contenuti illeciti, ha trattato 7 casi a seguito di denunce ed altri 21 a seguito di segnalazioni da associazioni. Nel corso delle 16 perquisizioni eseguite sono stati sequestrati 6.000 gigabyte di supporti informatici contenenti immagini e video di natura pedopornografica. Le indagini hanno portato all’arresto di 5 persone ed alla denuncia di altri 17 soggetti.

Nell’ambito dei reati contro la persona commessi attraverso la rete la polizia cibernetica ha trattato in totale 139 casi. Le indagini hanno permesso di denunciare in stato di libertà 34 soggetti. Le indagini riguardanti il fenomeno delle truffe online in materia di e-commerce, ovvero nell’ambito di piattaforme per l’offerta di beni e servizi, hanno consentito l’individuazione di 62 autori con un danno per gli acquirenti di 100.000 euro. Sono stati trattati 65 casi di investimenti online per trading e criptovalute con un danno per gli investitori di oltre 1.600.000 euro. Una decina di casi hanno riguardato truffe perpetrate mediante la simulazione di mail aziendali causando un illecito profitto, per i truffatori, di oltre 700.000 euro. Oltre un centinaio sono stati i casi trattati per illecito utilizzo di credenziali di carte di credito per un danno di quasi 300.000 euro.

Per quanto riguarda il settore della cybersicurezza ed in particolare la protezione delle strutture convenzionate, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ad attacchi e minacce aventi per obiettivo le infrastrutture sensibili di interesse nazionale (pubbliche e private), il Centro Operativo ha gestito: 7 attacchi informatici significativi nei confronti di servizi informatici relativi a sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse regionale, grandi imprese e ha diramato 1085 alert di sicurezza riferibili a minacce per sistemi informatici/telematici forniti dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.

Nel settore del financial cybercrime si registrano, per il 2022, ben 108 attacchi informatici ai sistemi finanziari, per un ammontare complessivo di circa 77.000 euro sottratti illecitamente mediante complesse frodi telematiche, 30.000 euro dei quali recuperati a seguito dell’attivazione tempestiva della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Nell’ambito del contrasto al fenomeno del cyberterrorismo, ed in generale dell’estremismo in rete, gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno concorso alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo, sia a livello nazionale che internazionale, posti in essere attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione telematica.

Di rilievo infine l’attività sviluppata dagli Uffici di Specialità per la tutela e la sicurezza dei servizi postali, nell’ambito della convenzione con il partner Poste Italiane: oltre 525 le pattuglie impiegate nel corso dell’anno a tutela dei servizi erogati da Poste Italiane per oltre 6294 controlli.