ANCONA - Nei giorni scorsi c’erano stati avvistamenti al Vallone di Offagna e a Candia, sulla strada che scende in direzione della Baraccola. Ora i lupi, forse una coppia, sono arrivati dalle parti di via Strada Vecchia del Pinocchio dove hanno preso d’assalto un’azienda agricola i cui terreni si trovano nei pressi dell’incrocio con via Pontelungo.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Abbeverare il bestiame è un'odissea

«Andare avanti così non è possibile»

Ancona, spaccate in serie per rubare soldi: arrestato un 33enne siciliano. Era il terrore dei negozianti

Hanno sbranato 4 pecore custodite in un recinto. L’assalto notturno nei giorni scorsi è stato scoperto dal titolare dell’azienda agricola. Tre pecore sono state sgozzate, la quarta è stata letteralmente divorata. E ciò fa ipotizzare che ad agire siano stati almeno due lupi. Non è la prima volta che questa azienda agricola subisce un danno di questo tipo. In passato i lupi avevano sbranato due pecore. Un danno non indifferente per chi alleva questi animali con passione e tanta cura. Il problema dei lupi è particolarmente sentito tra gli allevatori anconetani, basti pensare alla strage di pecore e capre in un’azienda di Candia dove furono sbranati anche pregiati montoni da riproduzione. In quel caso i lupi riuscirono ad aggirare le reti di protezione fino ad attaccare un puledro che si trovava custodito all’interno di una struttura in legno. Gli assalti ora sono avanzati fino a ridosso del centro abitato del Pinocchio, i lupi spinti dalla fame non esitano a sfidare la presenza dell’uomo arrivando nei pressi delle abitazioni.