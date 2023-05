Auto si ribalta, tanta paura: miracolosamente illesa una donna di 50 anni

ANCONA - Quando l'auto (un modello Audi) si è ribaltata qualcuno ha temuto il peggio. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che insieme all'automedica si è portata sul posto (in via Brecce Bianche all'altezza dell'ufficio postale) insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco ma per fortuna la sfortunata protagonista di questo incidente - una donna di 50 anni - è rimasta praticamente illesa.