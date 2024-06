Ancona, paura al seggio: tre persone (tra cui una bambina e un'anziana) restano bloccate a lungo in ascensore

ANCONA Attimi di paura nella giornata di oggi (8 giugno) ad Ancona per tre persone, tra cui una bambina e una signora di 84 anni, rimaste chiuse per più di 20 minuti in ascensore alla scuola Marconi dove erano andate a votare.

L'intervento

Vigili del fuoco e croce gialla sul posto. Una volta aperto l'ascensore stavano tutte bene e hanno rifiutato il ricovero.