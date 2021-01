Scontro tra due auto, feriti marito e moglie: traffico rallentato in direzione centro

ANCONA - Scontro tra due auto intorno alle 11 all'incrocio tra via del Risorgimento e via Isonzo con due coniugi di 75 anni che sono rimasti feriti e che grazie all'intervento della Croce Gialla sono stati portati all'ospedale di Torrette per tutti i controlli dopo il politrauma subito nello schianto. Sul posto anche la polizia municipale con l'incidente che ha causato qualche problema alla viabilità con il rallentamento del traffico.

