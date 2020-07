Va a raccogliere i moscioli e si sente male, momenti di paura per un uomo di 45 anni

ANCONA - Era andato alle grotte del Passetto per raccogliere i moscioli ma all'improvviso si è sentito male: immediati i soccorsi con la Croce Gialla che servendosi dell'ascensore ha raggiunto l'uomo di 45 anni e insieme al personale dell'automedica gli hanno prestato le prime cure per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

LEGGI ACNHE:

Incidente lungo la Variante: centauro dopo l'urto con un'auto finisce in un fosso nel punto tante volte teatro di tragedie

© RIPRODUZIONE RISERVATA