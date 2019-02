Prima esplosioni poi fiamme Parafarmacia a fuoco evacuato un appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Rogo da paura nella notte a Collemarino. Le fiamme sono divampate nella parafarmacia (nella foto Marinelli). L’allarme è scattato attorno alle 22,15 e sul posto si sono portati in tutta urgenza tre mezzi dei vigili del fuoco con l’autoscala. Sul luogo dell’incendio anche l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla. Sgomberato l’appartamento utilizzato come bed and breakfast che si trova nello stesso stabile. Clienti sono usciti in strada dalla braceria e dal bar che si trovano nelle vicinanze. Da lì è scattato l’allarme dopo alcune esplosioni sorde e il tonfo dell’insegna che cadeva a terra. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri e della Guardia di finanza.