Ancona, paura nel giorno dell'Epifania. Si taglia con un barattolo: bimbo al Salesi

ANCONA Si è ferito accidentalmente con i frammenti di un barattolo di vetro andato in frantumi: corsa in ospedale per un bambino di 5 anni. Il piccolo si è tagliato all'altezza del polso. Dopo una prima medicazione operata dai medici del Salesi, è probabile che il bimbo debba subire un intervento chirurgico per ridurre definitivamente l'emorragia.

La dinamica

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, 6 gennaio. L'incidente è avvenuto in casa, mentre il piccolo si trovava insieme ai genitori per quella che doveva essere una giornata di festa da passare in famiglia. Stando a quanto ricostruito, gli sarebbe sfuggito dalle mani un barattolo di vetro, che è andato in frantumi. I frammenti hanno ferito il bambino all'altezza del polso, un punto molto delicato e sensibile. Tanto che il piccolo ha iniziato a perdere molto sangue. I genitori hanno provato a tamponare la ferita, ma alla fine si è reso necessario il trasporto in tutta fretta al pronto soccorso dell'ospedaletto. Sono stati i genitori stessi a portare il figlio al presidio di via Corridoni. Qui, medici e infermieri, che hanno immediatamente agito vista la situazione, hanno fermato la copiosa perdita di sangue, cercando di ridurre l'entità della ferita. Data la sensibilità del punto dove sono caduti i vetri, è possibile che il bambino debba essere trasferito a Torrette per essere operato al polso e far rimarginare completamente la lesione subita in casa.