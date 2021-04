Paura a Montesicuro, un lupo si avvicina al centro abitato. Non è la prima volta che succede nella zona

ANCONA - Corre lungo un campo, poi attraversa la strada, si ferma ad osservare chi lo stava riprendendo e senza scomporsi più di tanto riprende la sua corsa. Choc per l’irrompere di un lupo, che è stato avvistato e filmato da distanza ravvicinato a poche centinaia di metri dal centro abitato della frazione di Montesicuro.

Non è la prima volta che in zona si registrano la presenza di lupi. Tra le aree particolarmente battute, il Vallone di Offagna. Nelle scorse settimane si erano avute anche degli attacchi ad alcuni animali da cortile.

I lupi erano stati ripresi sempre nella zona di Offagna anche lungo un campo durante le operazioni di aratura da un agricoltore che di fatto si era ritrovato questi animali a pochi metri dal trattore. Una zona ampia, quella battuta dai lupi, che da Offagna si spostano lungo il Vallone e risalgono fino a Montesicuro per arrivare anche a Polverigi ed Agugliano.



Animali che di solito cacciano di notte, così come di notte si spostano proprio per evitare di essere visti dall’uomo. In poche ore possono percorrere decine di chilometri senza fermarsi mai fino a che non hanno trovato le prede. I lupi sono dei predatori a tutti gli effetti e di solito non sono pericolosi per l’uomo ma lo diventano in caso di presenza di animali da cortile ma anche pecore, capre e cavalli. Attacchi di questo genere si erano registrati anche nella zona di Candia ai danni di un allevatore.



Una cosa è certa: la presenza di cinghiali e cerbiatti in gran numero lungo il Vallone di Offagna e zone limitrofe implica anche la presenza dei lupi nello stesso territorio. Nel frattempo cresce la preoccupazione tra i residenti di Montesicuro anche per il fatto che questo lupo è stato avvistato a poche centinaia di metri dal centro abitato.

