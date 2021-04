«Sono stata derubata della mia borsa». Trentenne crolla a terra lungo il corso

ANCONA - Si è sentita male in corso Carlo Alberto, paura tra la gente che l'ha vista. Soccorsa nel pomeriggio una donna sui 30 anni che ha raccontato di essere stata derubata della borsa per poi accusare per la paura un malore: sul posto la Croce Gialla, l'automedica e la polizia con la donna che è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per i controlli del caso.

LEGGI ANCHE:

Gioacchini e Cataldi saranno insigniti delle civiche benemerenze di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA