Pauroso incidente sulla Cameranense: tre auto distrutte e tre persone in codice rosso. Traffico in tilt

ANCONA I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 18.30 di oggi (19 dicembre), ad Ancona, in via Cameranense per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Tre persone sono state ricoverate in ospedale in codice rosso: le macchine sono andate letteralmente distrutte nell'impatto. La dinamica è al vaglio della Polizia locale ma sembra che una vettura si è scontrata con una seconda auto che si stava immettendo nelle strada per poi andare a sbattere frontalmente con la terza che arrivava in senso opposto.

L'intervento

La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale del 118 per assistere i tre conducenti delle vettureche erano già fuori dalle loro auto, poi si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presente la Polizia Locale.