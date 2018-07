L'auto si ribalta e rimane ferma in mezzo alla strada Conducente all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura lungo via del Conero pochi minuti prima delle 11 quando un'auto per cause in corso di accertamento si è rovesciata rimanendo ferma in mezzo alla strada. Immediati i soccorsi: sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Jesi con il conducente che è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.