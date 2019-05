Paura nella notte due auto divorate dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura nella notte con i vigili del fuoco che sono intervenuti attorno alle 3,45 ad Ancona in via Gigli per l'incendio di un paio di autovetture. Per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco due vetture parcheggiate e due contenitori dei rifiuti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.