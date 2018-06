Cade in bagno e chiama il 113: anziana portata al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel primo pomeriggio la Volante è intervenuta in via Brecce Bianche in aiuto di una signora di 88 anni che era accidentalmente caduta all'interno del bagno riuscendo tuttavia a chiamare il 113.Durante il tempo in cui la Volante si portava sul posto l'operatore della centrale 113 intratteneva l'anziana signora rassicurandola parlandole dei figli e di altri argomenti così da distrarla per evitare che il panico potesse prendere il sopravvento e solo quando ha sentito che i poliziotti erano in casa ha terminato la conversazione. Si è così riusciti a trarre in salvo l'anziana donna trasportandola presso il pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per le cure del caso mentre nel frattempo venivano avvisati i familiari.