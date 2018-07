Patrick stroncato da un malore a 34 anni durante la gita in montagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Turista anconetano stroncato da un malore durante un’escursione sul Monte Cocca, in Trentino.Si tratta del 34enne Patrick Cappanera, conosciuto in città per aver lavorato in diversi ristoranti di grido. L’uomo è stato colto da malore mentre era su un sentiero nella valle di Ledro. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme al soccorso alpino, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto purtoppo per lui non c’era più nulla da fare.