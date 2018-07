Ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza ad un giovane di 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tra la sera del 14 e la notte del 16 luglio, in Ancona, è stato effettuato un servizio di controllo del territorio con le pattuglie del NORM della Compagnia di Ancona. Nel corso del servizio sono stati controllati circa 50 veicoli ed identificate circa 100 persone. E’ stata ritirata una patente ad un neopatentato anconetano di 20 anni trovato alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, mentre percorreva alle 4 di notte via I Maggio.Stessa sorte è toccata ad un peruviano di 36 anni, trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua auto mentre percorreva viale della vittoria. In via Conca veniva individuato e denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona per tre anni, un cittadino rumeno di 35 anni intento a disturbare le persone che transitavano nei pressi dell’ospedale di Torrette.In via del Fornetto veniva invece fermato, a bordo di un motociclo, D.R.F. un anconetano risultato privo di patente perché già revocata dalla Prefettura di Ancona, per lui è scattata la denuncia per guida senza patente come persona sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Ancona.I controlli sono stati estesi anche al litorale, specificatamente lungo la spiaggia che da Palombina arriva a Falconara Marittima al fine di controllare ed identificare eventuali persone sospette. Nell’occasione sono stati controllati 13 cittadini extracomunitari addetti alle vendite di merce lungo le spiagge. Gli stessi risultati in regola con le prescritte autorizzazioni, sono stati trovati con merce risultata regolare per la vendita.