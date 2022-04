ANCONA - Pesca abusiva al Passetto: la Capitaneria sequestra 300 metri di reti. I militari della Guardia Costiera hanno individuato in mare delle reti calate in assenza di permessi da pescatori sportivi, posizionate in prossimità dello specchio acqueo antistante la spiaggia del “Passetto” del Comune di Ancona, procedendo, pertanto, al sequestro amministrativo degli attrezzi per una lunghezza complessiva di 300 metri.

