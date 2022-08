Ferragosto al Passetto con il questore Capocasa: sup e moto d'acqua della Polizia per la gioia dei bimbi

ANCONA - Metti una mattinata di Ferragosto al Passetto, con il questore di Ancona Cesare Capocasa in visita allo stabilimento balneare. Una mattinata di controlli ma non solo: è stata una vera festa soprattutto per i più piccoli che hanno potuto ammirare da vicino il sup e le moto d'acqua utilizzate dagli agenti in mare in caso di emergenza.

Dimostrazione della Polizia al Passetto

Con i bagnanti invece, il questore Capocasa si è soffermato per parlare di sicurezza e controlli, potenziati in questi giorni particolarmente a rischio. Una visita apprezzata dai presenti che ne hanno approfittato per scattare qualche foto e molti selfie-ricordo di questo Ferragosto 2022.