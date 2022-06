Un delfino finisce contro gli scogli, il ritrovamento al Passetto: la carcassa recuperata dai vigili del fuoco

ANCONA – I vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina al Passetto la carcassa di un delfino che era finita contro gli scogli. A segnalare la presenza del cetaceo sono stati alcuni bagnanti. Sul posto è intervenuta la squadra della sezione navale dei vigili del fuoco per prelevare la carcassa e trasportarla alla banchina 1 del porto, dove è stata presa in carico dal personale della Guardia costiera per l'opportuno smaltimento.

